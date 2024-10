Fonseca: "Gabbia giocherà domani. Turnover? Ci sono tante partite e abbiamo bisogno di tutti"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Club Brugge, Paulo Fonseca ha dichiarato sulle condizioni di Matteo Gabbia e sulle scelte nelle prossime partite:

Ora c'è la fase calda della stagione, 7 partite in 21 giorni. Mai come adesso è importante avere una rosa ricca. Domani in attacco non avete Jovic e Abraham ma solo Morata e Camarda. La rosa è un po' corta in avanti, a gennaio si aspetta colpi in attacco?

"Sono molto soddisfatto con i giocatori che ho. Questa non è una situazione normale avere Abraham e Jovic fuori. Normalmente abbiamo sempre soluzioni, e in più abbiamo Camarda, in cui crediamo molto. Non penso che in questa posizione abbiamo bisogno di altri giocatori".

Come sta Gabbia? Pensa di fare del turnover domani oppure ritiene che ci sia bisogno di continuità?

"Gabbia ha provato oggi in allenamento, giocherà domani. Adesso è importante tutti i giocatori disponibili per fare questo turnover, ora ci sono tante partite e abbiamo bisogno di tutti. Credo in tutti i giocatori, penso che tutti possono essere importanti in questo momento".

Il messaggio importante che arriva dalla vittoria con l'Udinese è che tutti sono importanti...

"Sì. Penso che possiamo parlare di Chukwu e Okafor, sono calciatori di qualità. Hanno bisogno di fiducia, e penso che hanno giocato con fiducia e bene. Per un allenatore è molto positivo avere giocatori allo stesso livello per poi scegliere in base alla partita. Sono stato molto soddisfatto perché chi ha giocato hanno detto a me e a tutti che possiamo contare su di loro. È la mia più grande soddisfazione avere questa possibilità perché i giocatori sono pronti".