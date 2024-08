Fonseca: "Il trio Chukwueze, Pulisic e Leao? Non so se giocheranno domani dal 1'. Jovic ha fatto un bel precampionato"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la possibilità di vedere in campo il trio Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Morata: "Ho già provato, ho già pensato ma non so se giocheranno domani. Chukwu sta bene, Morata è appena arrivato, Pulisic sta facendo un altro ruolo e mi piace molto. Rafa anche sta bene.

È una possibilità, così come giocare con altri giocatori. Jovic ha fatto un bel precampionato, Loftus anche può giocare come trequartista. Domani giocherà chi sta meglio in questo momento sotto tutti i punti di vista".