Fonseca: "In questo momento Jimenez è un titolare. Voglio questa energia"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta dai rossoneri in casa dell'Hellas Verona con il risultato di 1-0, grazie al gol di Reijnders.

Come ha visto Jimenez e Theo?

"Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa".

Sarà una valutazione tecnica?

"Deve continuare così. Vedremo in che posizione, oggi ha giocato anche da esterno".

Come mai abbiamo aspettato dicembre per vedere Jimenez?

"Ora è diventato un giocatore della nostra squadra".