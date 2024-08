Fonseca: "Loftus-Cheek può fare sia il mediano che il trequartista"

In merito alla posizione in campo di Loftus-Cheek, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Ha giocato in queste partite più basso, penso che ha caratteristiche per fare due posizioni: mediano e trequartista".

Su Fofana: "Non voglio parlare prima delle visite mediche, dopo possiamo parlare di Fofana. Non è un segreto che sta arrivando, sono soddisfatto dell'arrivo dei giocatori".

