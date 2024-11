Fonseca: "Morata giocherà in nazionale? C'è un protocollo che dice che il giocatore deve fermarsi 10 giorni dopo un contusione alla testa"

Alla vigilia del match contro il Cagliari, Paulo Fonseca ha parlato così di Alvaro Morata: "È stata una situazione strana. Ha avuto uno scontro con Pavlovic. In un primo momento non pensavo fosse un problema come questo. Sta bene, ma non è pronto e non può giocare domani".

Il ct della Spagna ha detto che Morata giocherà sicuramente la prima o la seconda partita con la Nazionale. Dopo la sosta c'è la Juve, non è meglio spiegare al ct che sarebbe meglio riposare?

"Non so come ha detto queste cose, c'è un protocollo. Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giorni. Ho l'indicazione che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un'opzione, non so come possa dire questo".