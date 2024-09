Fonseca: "Non possiamo aspettarci un Fofana perfetto adesso, anche perché fa un ruolo diverso da quello che faceva al Monaco. Sarà molto importante"

Paulo Fonseca, da Milanello, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera in Champions League contro il Liverpool. Qui le sue dichiarazioni su Fofana:

Cosa ha scoperto di nuovo di Fofana dopo un mese che lo allena?

"Fofana è arrivato più tardi, non abbiamo tanto tempo di lavoro con lui, non possiamo aspettarci un Fofana perfetto adesso: anche perché fa un ruolo diverso da quello che faceva al Monaco. Sta migliorando dettagli importanti, lo vedo in crescita. Ci credo molto, sarà molto importante per la squadra, dobbiamo capire però che è arrivato adesso e ha bisogno di tempo di adattarsi alla Serie A, che è differente dalla Francia".