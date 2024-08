Fonseca: "Non voglio dire che siamo da primo posto, ma siamo pronti per partire per questa corrida"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Torino, Paulo Fonseca ha dichiarato sulla griglia di partenza della Serie A:

Da che blocco di partenza parte il Milan?

"Ovviamente c'è stato un cambiamento grande, la nostra forma di giocare e pensare le partite è diversa. Abbiamo avuto solo 5 settimane. Non voglio dire che siamo da primo posto, ma siamo pronti per partire per questa corrida".

Come si colma il gap con la prima?

"L'Inter negli ultimi due anni è stata molto forte. Ci sono anche altre squadre: Napoli ed Atalanta sono squadre che possono lottare per lo scudetto. Anche la Juventus. Quello che noi vogliamo e crediamo è che possiamo entrare in questa lotta contro una squadra fortissima con l'Inter. È una squadra che ha lo stesso allenatore e gli stessi giocatori da anni. Crediamo che possiamo entrare in questa lotta".