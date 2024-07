Fonseca ordina per oggi la prima doppia seduta stagionale a Milanello

vedi letture

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

Il programma prevede una doppia sessione di allenamento

IL REPORT DI IERI

Squadra a Milanello ieri mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare il lavoro con il nuovo tecnico rossonero, Mister Paulo Fonseca.

Prima parte dell'allenamento dedicata all'attivazione muscolare, con il gruppo impegnato in alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio dei coni. Terminata la parte dedicata al riscaldamento, la squadra ha iniziato una serie di esercitazioni tecnico-tattiche focalizzate sulla fase difensiva. A seguire, la partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.