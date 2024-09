Fonseca rivela: "A Leao ho detto che deve essere un giocatore di squadra. Mi piace molto che aiuta in difesa. È un giocatore diverso"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, match terminato 3-0 in favore dei rossoneri.

Come sta con Leao?

"Parlare la stessa lingua aiuta. Io ho sempre avuto un bel rapporto con lui, una relazione aperta. Gli ho sempre detto che è un grandissimo giocatore, ma che ora deve essere un giocatore per la squadra. Mi piace molto che è decisivo: oggi ha fatto un grandissimo assist per Theo. Mi piace ancora di più che vedo la sua crescita in difesa, che è nel posto giusto per pressare quando ne abbiamo bisogno. Oggi Rafa è un giocatore diverso. Non è perfetto, non fa sempre bene, ma lo fa tante volte e valuto tanto il suo sforzo per aiutare la squadra".