Fonseca, salvo sorprese l'annuncio è atteso per la prossima settimana

Ormai la decisione sembra essere stata presa dalle alte sfere rossonere: Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Manca solo un piccolo dettaglio che però, oggi, fa tutta la differenza del mondo: l'ufficialità. Il tecnico portoghese non ha rinnovato con il Lille, che nel frattempo non ha ancora annunciato il suo nuovo allenatore, e ha anche respinto la corte dell'Olympique Marsiglia che intanto sembra virare su Conceiçao, al passo d'addio con il Porto. Tutto sembra portare a Milanello.

Secondo quanto viene riportato questa mattina da Tuttosport, per quanto riguarda il comunicato ufficiale dell'operazione si aspetta la prossima settimana anche se nei giorni scorsi si è parlato che Fonseca non sarà a Milano prima di luglio. Per il mister lusitano, ex Roma, è pronto un contratto biennale, con opzione per la terza stagione, dal valore di 3 milioni annuali.