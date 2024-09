Fonseca: "Siamo uniti per uscire da questa situazione. Ci manca continuità"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del Milan:

Dopo la sconfitta contro il Liverpool si sono viste foto che abbiano dimostrato unione, compattezza...

"Sì. C'è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme per cercare di fare meglio. La soluzione adesso è lavorare per imparare e cercare di fare meglio".

Si vede poco la sua idea di calcio. Qual è il problema?

"Io posso avere tanti motivi per spiegarlo, ma non voglio trovare scuse. Voglio affrontare quello che sta succedendo col lavoro, parlando con i miei giocatori per capire cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo dei buoni momenti ma non abbiamo continuità. Quello che devo dire, che sento, è che la squadra cresce tutti i giorni. Dobbiamo avere continuità per arrivare dove voglio io. Se abbiamo bisogno di tempo, sì. È vero che Abraham è arrivato adesso, non abbiamo avuto per tanto tempo tutta la squadra, ma non voglio trovare scuse. Voglio concentrarmi sul lavoro".