Fonseca: "Sono d'accordo con Ibra, dobbiamo trovare equilibrio"

Alla vigilia del match contro la Juventus, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa:

Come si raggiunge il maggiore equilibrio? Migliorando la fase difensiva o cambiando sistema di gioco?

"Vuoi i tre mediani? (ride, ndr). Sono d'accordo con Zlatan, dobbiamo trovare questo equilibrio. Se noi non avessimo mai giocato e difeso bene, ma lo abbiamo fatto e anche con le squadre più forti. Se abbiamo la possibilità di farlo contro le squadre più forti è perché la nostra squadra ha questa possibilità, ed è positivo. È una questione di concentrazione e di atteggiamento. Il modo come vediamo le partite contro le squadre più "piccole". È una questione mentale per me. Stiamo lavorando, stiamo parlando. È parlando con i giocatori che possiamo cercare questo equilibrio. Quando parliamo di problemi difensivi parliamo tanto dei difensori, ma non solo i difensori. Se non pressiamo bene in avanti i giocatori hanno più tempo la palla scoperta... È un problema mentale e di concentrazione".

Il Milan è la squadra ultima in Serie A per duelli vinti e palle recuperate. Dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori?

"Non siamo una squadra molto aggressiva nel momento difensivo. Questi recuperi però avvengono su tutto il campo: noi siamo la squadra con più azioni di pressing offensivo. Ma difensivamente non siamo una squadra molto aggressiva, anche per caratteristiche dei giocatori. Stiamo lavorando per portare questa aggressività nei duelli. In questa settimana abbiamo lavorato in tante situazioni di uno contro uno, stiamo lavorando per migliorare anche in questo".