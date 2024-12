Fonseca: "Sono pagato per trovare soluzioni e risolvere problemi. Affronto sempre il problema"

Alla vigilia della gara di campionato tra Milan e Genoa, 16esima giornata di Serie A e partita in cui il club rossonero celebrerà il suo 125° anniversario, ha preso la parola come di consueto il tecnico del Diavolo Paulo Fonseca per presentare la sfida contro il Grifone. Le sue parole.

Si aspettava queste difficoltà con i senatori?

"Sì. A questo livello è normale avere queste situazioni. Sono pagato per trovare soluzioni e risolvere i problemi, ed è quello che sto facendo. Io non chiudo mai gli occhi davanti al problema, lo affronto sempre e non mi nascondo. Se c'è, io sono qui pronto per risolvere. È normale, in tutte le squadre e in tutte le famiglie ci sono problemi".