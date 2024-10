Fonseca sul campionato: "Tante squadre vogliono la stessa cosa che vogliamo noi. Il Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe"

vedi letture

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul campionato in corso:

Il Napoli sta prendendo il largo...

"Abbiamo tanto da giocare, ci sono tante squadre che vogliono la stessa cosa che vogliamo noi. Non voglio parlare di altre squadre, ma il Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe. Ha un allenatore forte, una squadra forte e hanno più tempo per lavorare: non voglio creare pressioni, ma sono una fortissima candidata per lo scudetto".

C'è un problema trasferte?

"Per noi è sempre lo stesso, abbiamo sempre l'ambizione di vincere sia in casa che in trasferta. Domani sarà importante vincere, ma non perché è in trasferta, ma perché dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto in campionato: è un'opportunità per dimostrare che abbiamo la stessa ambizione sia in casa che fuori".