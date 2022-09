Football Manager, tutte le competizioni UEFA completamente licenziate per la prima volta

Fonte: uefa.com

La UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League e la Supercoppa UEFA saranno presenti per la prima volta nella serie iconica di Sports Interactive e SEGA, Football Manager.

L'edizione 2023 del gioco, che uscirà l'8 novembre, avvicina i fan a ogni aspetto del bel gioco, dai tifosi che riempiono gli spalti agli osservatori, ai giocatori, ai manager avversari e alle nuove competizioni in licenza.

Inoltre, per la prima volta, la profondità e la drammaticità della serie di simulazione manageriale calcistica più importante al mondo arriva su PlayStation 5. Adattato al controller Dualsense™, Football Manager™ 2023 Console uscirà insieme al titolo per PC/Mac.

Anche se non sarà presente in Football Manager™ 2023, la competizione calcistica femminile di punta, la UEFA Women's Champions League, è inclusa nell'accordo di licenza e debutterà in una versione futura del gioco. Inoltre, Football Manager™ 2023 svelerà nuove caratteristiche del gioco nelle prossime settimane attraverso i canali social media di Football Manager, il sito web di Football Manager e FMFC, l'hub dei membri di Football Manager.

I fan che acquistano copie fisiche di Football Manager™ 2023 per PC/Mac noteranno che l'edizione di quest'anno non include un disco. Al contrario, ogni confezione contiene un codice unico che, una volta riscattato, consente di giocare attraverso una scelta di piattaforme digitali. L'eliminazione del disco e del notebook dall'edizione di quest'anno, oltre a ulteriori perfezionamenti del nostro imballaggio ecologico, significa che l'impronta di carbonio complessiva della confezione di Football Manager™ 2023 è inferiore del 47% rispetto a quella di Football Manager™ 2022. Complessivamente, l'equivalente in gCO2 della confezione di Football Manager è sceso da 256 per Football Manager™ 2019 a soli 66 per Football Manager™ 2023.