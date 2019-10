Footstats - L'unica, storica, impresa SPAL a S.Siro. Milan, occhio ai rigori

Un punto in due partite, per il momento l'ingresso al Milan di Stefano Pioli come allenatore non è servito per dare la scossa ai rossoneri che hanno già cinque volte in nove partite disputate (oltre il 50% dunque). Anche per la Spal questo avvio di campionato non è stato certo facile con due vittorie, un pari, sei battute d'arresto. Ma i ferraresi già sapevano di dover affrontare una stagione di sofferenza e lottare per la salvezza.

Una sola, storica, vittoria della Spal in casa del Milan. Risale a diverso tempo fa anche perché parliamo del 9 giugno 1957. Uno 0-1 con il gol di Di Giacomo. Sono solo cinque in totale i risultati positivi ottenuti dagli spallini a San Siro in 19 gare giocate: oltre alla vittoria già citata, ci sono altri 4 pareggi da mettere in conto. Da quando la Spal è ritornata in Serie A (stagione 2017/18) ci sono state due vittorie del Milan su due gare.

Fischiati già quattro rigori contro al Milan in questo inizio di campionato. Non è record ma solo per poco perché il Genoa ieri sera si è issato in vetta questa graduatoria con penalty subito allo scadere contro la Juventus. I rossoblu sono a 5 e sicuramente non ci sarà voglia da parte della compagine di Pioli di uguagliare i liguri.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E B)

14 vittorie Milan

4 pareggi

1 vittoria Spal

48 gol fatti Milan

13 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1951/1952 Serie A Milan vs Spal 1-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Spal 2-1