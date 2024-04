Forbes - Il presidente più ricco della Serie A è Rocco Commisso

La rivista Forbes, come da tradizione, ha stilato la classifica dei paperoni. Tra gli uomini più ricchi d'Italia si trovano anche numerose personalità dello sport. Il primo è lo stilista Giorgio Armani, proprietario della squadra di basket di Milano, l'Olimpia, che con i suoi 11,3 miliardi di dollari di patrimonio si posiziona sul podio nazionale dietro a Giovanni Ferrero e Andrea Pignataro.

Quindi focus su chi opera nel mondo del calcio: Robert e Michael Hartono sono all'ottavo e al decimo posto rispettivamente con 26,5 e 25,5 miliardi. Quindi Rocco Commisso (8 miliardi), che è al primo posto tra i presidenti di Serie A e sopravanza i Friedkin (Roma, 6.4) e Saputo (Bologna, 4.3) in una sorta di derby americano interno nel nostro calcio. E poi ancora, Elkann che detiene Juve e Ferrari ha 2,6 miliardi. Più indietro Marina e Pier Silvio Berlusconi, controllori del Monza e i quali vantano un patrimonio da 2,1 miliardi a testa. E poi ancora gli Squinzi (Sassuolo), Antonio Percassi (Atalanta), il cavaliere Giovanni Arvedi (Cremonese) e Danilo Iervolino (Salernitana), ultimo a toccare la quota da un miliardo di dollari. In classifica non figura invece Aurelio De Laurentiis del Napoli. Primo sportivo al mondo è Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers con 121 miliardi