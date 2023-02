FOTO - A Cernobbio una serata nel segno della beneficenza rossonera: presenti anche alcuni ex giocatori del Milan

Venerdì 27 gennaio, a Cernobbio, a pochi passi dalla splendida cornice del Lago di Como, presso l’ Osteria del Beuc si è tenuto un importante evento benefico, organizzato dal Milan Club Cernobbio, sotto l’attenta e puntuale regia di Olivier Chignoli, presidente del giovane Club rossonero.

Durante una squisita cena, a base di piatti tipici lariani, tra affettati, formaggi, polenta e il buon vino a farla da padrone, protagonista della serata è stata sicuramente la beneficenza, con il Milan Club Cernobbio che ha staccato due importanti assegni da 4.000,00 euro ciascuno. Il primo a Fondazione Milan, che era presente nella figura di Rocco Giorgianni, segretario generale della Fondazione rossonera; il secondo invece per gli “Azzurrini” di Gianluca Zambrotta, che con il suo progetto portato avanti attraverso l’Eracle Calcio, che è anche Centro Tecnico Milan, sviluppa interessanti progetti per i bambini e ragazzi autistici, con lo stesso ex terzino campione del mondo, presente alla serata e a ringraziare il Milan Club Cernobbio sia per l’evento che per l’importante donazione.

Oltre a Zambrotta e Giorgianni, alla serata erano presenti anche altri importanti ospiti del mondo rossonero, come Luca Antonini, Angelo Carbone, Mauro Tavola, Maurizio Ganz e Luca Serafini, con quest’ultimo che insieme a Jacopo Galvani ha condotto l’asta benefica, altro importante momento della serata, che ha portato ulteriori importanti fondi, utili per altre donazioni, grazie a dei bei cimeli rossoneri, messi a disposizione da diversi cuori rossoneri, sia associati al MC Cernobbio che non.

La serata è finita dopo la mezzanotte, festeggiando con spumante e una bella torta rossonera, a coronare un evento beneficio che ha richiesto tanto impegno e organizzazione, ma che alla fine è arrivato perfettamente al suo scopo finale, ovvero quello di unire una grande passione e fare del bene al prossimo, soprattutto a chi ne ha davvero bisogno. Il tutto con il cuore rossonero in prima linea.

Un sentito grazie a tutti gli associati, gli amici rossoneri, ai nostri graditi ospiti e a tutti coloro che donando hanno fatto un grande gesto verso il prossimo.

E tra poco si inizierà a pensare già al prossimo evento, perché al Milan Club Cernobbio le idee non mancano mai.

Ovviamente con il Milan sempre al centro di tutto.