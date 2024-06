Foto a Milanello, Brocchi: "Uno stimolo. Ci chiedevamo quando avremmo messo le nostre"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi sull'aura di Milanello: "Sai cosa dicevano prima del 2003 in quegli anni a Milanello? Ci chiedevamo quando avremmo messo delle foto nostre. Quello è uno stimolo per i ragazzi che adesso sono lì. Vedere le foto delle annate e delle coppe vinte, è uno stimolo. E quando abbiamo iniziato a vedere qualche foto nostra attaccata a Milanello, cominciavi a prendere consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante per un club impressionante”