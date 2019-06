FOTO - Baresi ospite del Milan Club Padova Rossonera: "Sono sicuro che torneremo grandi"

Franco Baresi è stato ospite questo week-end del Milan Club Padova Rossonera. L'ex capitano, poco dopo il suo arrivo, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Vi ringrazio per l'accoglienza, complimenti per tutto quello che fate. Sono felice di essere qui. Siete sempre vicini al Milan e soffrite come noi. I tempi migliori che abbiamo passato torneranno, nel calcio esistono i cicli. C'è grande concorrenza oggi, ma sono sicuro che torneremo grandi. Speriamo che questo momento arrivi presto".