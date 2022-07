FOTO - Il Milan Club Bologna festeggia i suoi 40 anni: durante la serata arriva un regalo a sorpresa

© foto di Manuel Del Vecchio

Dal 1982 al 2022, 40 anni di pura passione rossonera, sempre sotto la guida seria ed appassionata del presidente Italo Febbo. Parliamo del Milan Club Bologna, tra i più grandi e storici d'Italia, che nella serata di ieri, giovedì 30 giugno, si è riunito per festeggiare i suoi 40 anni di attività: una cena che ha fatto contare 200 tifosi rossoneri riuniti in un clima sereno e festoso, accomunati dalla grande passione per il Milan e con la voglia di continuare a festeggiare il diciannovesimo Scudetto vinto poco più di un mese fa sul campo di Reggio Emilia.

Al del taglio della torta, classico momento di chiusura arrivato a suggellare un evento riuscito e piacevole, i tanti tifosi presenti hanno potuto festeggiare con ancora più forza per la bella notizia che arrivava in diretta da Casa Milan, con il nostro Antonello Gioia che raccoglieva le dichiarazioni di Paolo Maldini in uscita dalla sede rossonera: "Sì, abbiamo rinnovato". Una notizia urlata al microfono in modo liberatorio, che ha portato gioia ed euforia in sala: sicuramente il modo perfetto per chiudere una vera e propria festa a tinte rossonere.

Il Milan Club Bologna, con i suoi 525 iscritti, è e continuerà ad essere un grande punto di riferimento per tutti i tifosi milanisti emiliani e non.

Inoltre merita una menzione di come la storia di questo Milan Club si intrecci con quella del tifo organizzato: dalla "Fossa dei Leoni" a partire dal 1984 fino al 2005, con i ragazzi della Fossa Bologna sempre presenti e al fianco del presidente Italo, fino alla più recente sezione Emilia Romagna della “Curva Sud”. Un legame forte, una collaborazione che si è consolidata nel tempo e che può “vantare” anche un aneddoto curioso: sia la “Fossa Bologna” nel 1984 che la sezione Emilia Romagna della Curva Sud nel 2010 sono nati nel giorno del 14 ottobre.

Collante di questo grande gruppo è lo stimatissimo presidente Italo. A testimonianza dell'amore e della riconoscenza nei suoi confronti, nel corso della serata gli è stato consegnata da un gruppo di fedelissimi una targa commemorativa. Febbo ha ringraziato, con il sorriso gentile e la pacatezza che lo contraddistingue, ma anche con un po' di emozione: “I Maldini sono arrivati alla terza generazione nel Milan, ma anche noi del Milan Club Bologna non siamo da meno. Siamo e siete tantissimi, io vi aspetto anche per la quarta generazione, fate presto! Fra dieci anni dovremo festeggiare il cinquantesimo anno del Club, faremo una festa mega e saremo qua in molti di più e soprattutto più vittoriosi di prima, perché vinceremo tanto ancora”.

Di seguito alcuni scatti della serata e della bellissima sede del club bolognese.