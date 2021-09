FOTO - Inaugurato il Milan Club "Pozzuoli Rossonera". Il presidente: "Già 100 iscrizioni in due mesi"

Serata di festa ieri sera a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per l'inaugurazione del Milan Club "Pozzuoli Rossonera". Grande partecipazione ed entusiasmo da parte di tutti i tifosi rossoneri presenti. Il presidente Gianni Barone ha commentato con noi di Milannews.it l'apertura del nuovo Milan Club: "L'idea del fan club è stata l'evolversi di un gruppo Facebook creato da me 6 anni fa. Volevo andare a San Siro, ma non avevo amici rossoneri che mi potessero fare compagnia. Da lì mi venne l'idea di creare un gruppo con tutti i rossoneri della mia città o vicinanze per parlare di Milan e perché no trovare un amico con cui andare a Milano a vedere le partite casalinghe del Diavolo. Questo gruppo ebbe subito un grande successo sui social. Io non sono un grande amante dei social, preferisco gli incontri di una volta su un muretto con birra o magari davanti ad una TV. E così è nata l'idea di creare un Milan Club, una decisione che è stata accolta con grande entusiasmo da tutti i membri del gruppo 'Pozzuoli rossonera'. Oggi, dopo solo due mesi dalla sua nascita, il club ha una sede bellissima e già 100 soci iscritti. E stasera siamo qui a parlare con Antonio Vitiello e Pietro Mazzara. Per me e per tutti i soci, il fan club va oltre la passione per il Milan perchè stiamo diventando un grande gruppo di amici. Per noi del sud vivere il Milan così è del tutto diverso che viverlo dal divano di casa. E' vero che la distanza è tanta e facciamo tanti sacrifici, ma per amore del Milan siamo disposti a fare questo ed altro. È sempre più forte la passione che ci lega a questi colori. Finalmente il tifoso milanista, dopo il dominio durante l'era Berlusconi, può tornare a fare la voce grossa. Ora con questa proprietà e il quartetto composto da Gazidis, Maldini, Massara e Pioli stiamo ritornando a divertirci. Come dico sempre ai miei soci: il Milan merita noi, ma noi meritiamo questo Milan. Un saluto e un grazie di cuore, siete due ragazzi stupendi e genuini. Da noi si dice: 'Sit o pan re wagliu'. Spero che da oggi in poi direte: 'Abbiamo i nostri amici di Pozzuoli'".