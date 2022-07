FOTO - Le immagini di Divock Origi a Casa Milan

© foto di Antonio Vitiello

Il profilo Twitter ufficiale del Milan ha pubblicato alcune foto di Divock Origi, nuovo centravanti rossonero, scattate a Casa Milan il giorno in cui il belga ha firmato per il club di via Aldo Rossi, in compagni anche di Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Ecco le immagini :