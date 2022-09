FOTO - Milan, ecco i primi scatti di Dest a Casa Milan

Dopo aver ufficializzato il trasferimento di Sergino Dest, il Milan ha pubblicato sui propri profili social le prime immagini del terzino rossonero all'interno della sede di via Aldo Rossi. Ecco gli scatti dell'ex Barcellona con la maglia del Diavolo:

First vibes in your new home: welcome @sergino_dest ️#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/bIuw0y7rA5