FOTO - Milan, gli scatti dell'amichevole contro il Lumezzane

L'account Twitter del Milan ha pubblicato alcuni scatti dell'amichevole odierna a Milanello contro il Lumezzane. Il match è finito 3-2, con i rossoneri che hanno vinto in rimonta grazie ai gol di Adli, Alesi ed Eletu.

A first friendly win as we get ready for some more action in the #DubaiSuperCup#MilanLumezzane 3-2 #SempreMilan pic.twitter.com/aPj8qHVvqz