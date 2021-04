FOTO - Milan, svelati alcuni dettagli della seconda maglia 2021-2022

Il portale "Footy Headlines" ha svelato in anteprima alcuni dettagli della seconda maglia del Milan per la stagione 2021-2022: la divisa da trasferta sarà del colore Puma 'Afterglow' ovvero un misto tra il Beige e Oro. Sulle spalle invece spazio ad un rosso opacizzato. La maglia è ispirata alla cartina della città di Milano come testimonia la fantasia in secondo piano che richiama alle vie milanesi. Queste le immagini di Footy Headlines.