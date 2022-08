FOTO - Milanello, squadra al lavoro verso l'Atalanta: riecco Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan anche oggi ha proseguito con il lavoro in vista del big match di domenica sera contro l'Atalanta. Buone notizie per mister Pioli, con Tonali, dopo diversi allenamenti in gruppo nei giorni scorsi, che può essere considerato recuperato: contro la Dea tornerà titolare in mezzo al campo. Gli account social del club rossonero hanno pubblicato diversi scatti della sessione di questa mattina nel centro sportivo di Carnago.