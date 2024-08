FOTO MN - Casa Milan, tifosi in coda in biglietteria

vedi letture

C'è grande attesa per l'esordio ufficiale del Milan nella Serie A 2024/25 in programma domani sera alle 20.45 a San Siro contro il Torino: per la sfida casalinga contro i granata, allo stadio sono attesi circa 70 mila spettatori. La vendita dei biglietti è ancora aperta e, come testimonia la foto scattata dall'inviato di Milannews.it a Casa Milan, nella sede rossonera ci sono ancora in coda diversi tifosi che stanno comprando i biglietti per il match contro il Torino e anche per il successivo impegno casalingo contro il Venezia.

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Data: sabato 17 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it