FOTO MN - De Ketelaere, terminati i test per l'idoneità sportiva. Ora a Casa Milan per la firma

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Antonio Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

Charles De Ketelaere ha appena lasciato il Centro Ambrosiano. Il talento belga, che in mattinata ha svolto le visite mediche, ha terminato i test per l’idoneità sportiva e ora viaggia verso Casa Milan: qui firmerà il contratto con il Diavolo fino al 2027. Manca davvero poco e il classe 2001 sarà finalmente un nuovo giocatore rossonero in via ufficiale.