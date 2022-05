Entusiasmo pazzesco in Piazza Duomo, dove il pullman del Milan è arrivato ormai da diversi minuti. Una marea rossonera ha accompagnato i rossoneri fino al Duomo, dove i tifosi stanno continuando ad esultare insieme ai Campioni d'Italia sulle note del tormentone "Pioli is on fire". Una festa meritata, conquista, ed attesa da più di undici anni.