FOTO MN - Furlani, Moncada e Ibrahimovic seguono l'allenamento da bordocampo

E' in corso a Milanello il primo allenamento di mister Fonseca nella nuova stagione 24\25. Al primo giorno di scuola del nuovo Milan sono presenti a bordo campo Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird e la dirigenza milanista composta da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Per i rossoneri presenti in campo, subito un esercizio tattico con il possesso palla come finalità. Mister Fonseca subito impartisce ordini, fermando il gioco e spiegando ai propri giocatori i giusti movimenti e le indicazioni da lui richieste.

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè