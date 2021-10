FOTO MN - Lo striscione della Curva Sud per Donnarumma: "A Milano non sarai mai più il benvenuto"

L'addio di Donnarumma al Milan si porta dietro ancora alcuni strascichi, e come non potrebbe essere altrimenti? Il portiere classe '99 al termine della scorsa stagione ha lasciato la squadra che l'ha cresciuto, che l'ha lanciato nel calcio ad alti livelli e di cui si professa tifoso, a parametro zero, creando un danno economico enorme alla società rossonera. Dopo un tira e molla durato mesi, il Milan ha scelto di non piegarsi alle richiesta folli del suo agente, trovando in Mike Maignan un ottimo sostituto. I fan rossoneri si stanno godendo le prodezze di Magic Mike, ma le dichiarazioni dell'ultimo periodo di Raiola e Donnarumma stesso stridono con la realtà e quello che è stato l'effettivo comportamento del discutibile duo.

Domani sera a San Siro si giocherà Italia-Spagna, valida per la semifinale di Nations League, e Gigio Donnarumma tornerà ad essere titolare dopo diverse panchine al PSG. Il portiere azzurro ha detto che gli sarebbe dispiaciuto ricevere una qualche sorta di contestazione dai tifosi che fino a qualche mese fa lo acclamavano proprio a San Siro, ma i supporter rossoneri (e non solo) non hanno apprezzato il comportamento di giocatore ed agente: la Curva Sud Milano infatti ha preparato un'accoglienza dura ed inequivocabile per il nativo di Castellammare di Stabia.

Lo striscione degli ultras rossoneri, appeso fuori dall'hotel in cui alloggia la nazionale italiana, recita: "Donnarumma, a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di merda".