FOTO MN - Milan-Bologna, a San Siro tornano i tifosi

In occasione della prima giornata di Serie A 2020/21 le squadre del massimo campionato italiano hanno avuto la possibilità di riaprire, seppur in modo molto ridotto, le porte degli stadi ai propri tifosi, per un massimo di 1000 persone sugli spalti. In occasione di Milan-Bologna non è stata aperta la vendita dei biglietti, ma il club rossonero ha selezionato il proprio pubblico tramite invito: in particolare il Milan ha distribuito i tagliandi a medici e personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde, come segno di gratitudine per chi ha lottato e continua a impegnarsi in prima persona nel contrasto alla diffusione del Covid e nella cura dei contagiati, oltre che a tutte le componenti della "famiglia Milan", inclusi i familiari dei giocatori, del personale sanitario del club, affiliati selezionati del Milan club, ospiti dei partner e istituzionali.

