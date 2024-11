FOTO - Real Madrid-Milan 1-3, le migliori immagini della notte del "Bernabeu"

vedi letture

Erano 15 anni che il Milan non espugnava il Bernabeu e anche allora, come stasera, i rossoneri si presentavano a Madrid come una squadra balbettante, che viveva in patria alti e bassi, con un tecnico nuovo (Leonardo) e una quadra tattica che non si riusciva a trovare. Quindici anni fa fu una notte epica, una vittoria per 2-3 che diede linfa a un gruppo che da lì ripartì. Questa notte è una notte epica perché il Milan ha espugnato nuovamente il "Bernabeu", lo ha fatto ancora da super-sfavorito e giocando un calcio eccezionale, coraggioso, mettendo a nudo i punti deboli della squadra campione d'Europa. Queste le migliori immagini della serata, terminata con un netto 1-3 per i rossoneri.