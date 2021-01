FOTO - Season Review - 12 giugno 2020, il calcio italiano riparte: il Milan regge in dieci contro la Juve

12 giugno 2020, Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata i rossoneri pareggiarono 1-1 a San Siro, raggiunti a fine partita da un rigore molto dubbio. Questa gara è la prima del calcio italiano dopo il lockdown, una sfida attesa da tutti come simbolo della ripresa. Un'impresa quasi proibitiva per i rossoneri, privi anche di Ibrahimovic (anche infortunato) e Theo Hernandez, squalificati per somma di ammonizioni. Al sedicesimo il primo momento clou del match: altro penalty fischiato ai bianconeri, sul dischetto va Ronaldo ma Donnarumma para con un miracolo. Sugli sviluppi dell'azione viene espulso Rebic per un intervento in ritardo su Danilo. Nonostante l'inferiorità numerica i rossoneri reggono l'urto senza grossi problemi, riuscendo ad uscire imbattuti dallo Stadium. La qualificazione è della Juventus, ma il Milan esce da quella partita con ulteriore consapevolezza nei propri mezzi.