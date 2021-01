FOTO - Season Review - 19 gennaio 2020, Milan-Udinese: Rebic si sblocca con una doppietta

19 gennaio 2020. Dopo la vittoria di Cagliari, coincisa col primo gol di Ibrahimovic, e il netto 3-0 in Coppa Italia contro la SPAL, il nuovo Milan del 2020 è atteso alla prova della continuità, nella sfida casalinga contro l'Udinese. Una gara non facile, considerando che i friulani passano subito in vantaggio con Stryger Larsen. La svolta della partita, e forse della stagione, arriva al 45', quando Pioli decide di far subentrare Rebic al posto di Bonaventura, quel Rebic che fino a poche settimane prima appariva quasi come un corpo estraneo. Il croato, dopo tre minuti della ripresa, trova il pareggio e il primo centro in maglia rossonera. Theo Hernandez sigla il 2-1 con un capolavoro, ma è Lasagna a realizzare il 2-2 beffa all'85'. Sembra tutto finito, ma al 93' è ancora Rebic a portare avanti il Milan. Una doppietta che trasformerà l'ex Eintracht, futuro capocannoniere del 19/20 rossonero.