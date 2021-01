FOTO - Season Review - 3 gennaio 2020, la presentazione di Ibrahimovic: "Il Milan è casa mia"

3 gennaio 2020. Zlatan Ibrahimovic viene ufficialmente presentato alla stampa e alla tifoseria, con un evento in grande stile a Casa Milan. L'arrivo dello svedese, ventilato da settimane, è stato accelerato dopo la brutta sconfitta dei rossoneri a Bergamo. Un ritorno che a livello di opinione pubblica destava perplessità, l'esatto opposto di quanto accadeva all'ambiente Milan, rinvigorito di entusiasmo. "Non volevo andare via dal Milan nel 2012, non ero d'accordo. L'importante è che ora sono di nuovo qui, farà di tutto per migliorare le cose. Il Milan è casa mia. Ho grande voglia di Milan, voglio bene a questo club" disse Zlatan, ci è riuscito.