"FourFourTwo" e top ultimi 25 anni: anche Maldini tra i venticinque giocatori

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Da Buffon a Messi. Sono 25 i giocatori scelti dalla rivista britannica "Four Four Two" per stilare la classifica dei migliori calciatori degli ultimi 25 anni. Il portiere della Juventus occupa l'ultimo posto mentre alla Pulce del Barcellona è assegnato il primo. Il podio è poi completato da Cristiano Ronaldo e da Zinedine Zidane. Nella lista stilata dal magazine c'è spazio per altri tre azzurri: Paolo Maldini e Roberto Baggio chiudono la top ten mentre Fabio Cannavaro figura al 12/o posto. Ai piedi del podio ecco il brasiliano Ronaldo seguito dal connazionale Ronaldinho, e da terzetto Henry-Xavi-Iniesta. Un altro brasiliano, Rivaldo, occupa l'11/a posizione davanti a Cannavaro, seguito a sua volta da Giggs, Kaka, Rooney, Figo, Batistuta, Cantona, Modric e Busquets. Nelle ultime cinque posizioni ecco quindi Raul, Scholes, Romario, Sergio Ramos e Buffon. (ANSA).