Fourth kit, il Co-Founder di PLEASURES: "Milan squadra iconica a livello mondiale"

AC Milan e PUMA hanno presentato la nuova quarta maglia per la stagione 2023/2024 questa mattina, realizzata con la partecipazione di PLEASURES, brand di streetwear californiano con base a Los Angeles. CLICCA QUI per leggere il comunicato ufficiale. Le due versioni del kit sono state svelate ieri a Milano durante un evento esclusivo in collaborazione con Slam Jam, durante il quale i giocatori del Milan, i VIP e i media hanno avuto l'opportunità di vedere le maglie per la prima volta. Contemporaneamente, i kit sono stati svelati anche a Los Angeles attraverso un'attività di guerrilla posting.

Alex James, Co-Founder di PLEASURES, ha concluso: “AC Milan è una squadra iconica a livello mondiale. Crescendo in un quartiere italo-americano, l'AC Milan era l'unica squadra che contava. Si chiude così un cerchio nella mia vita, perché ora il mio brand PLEASURES ha l’occasione di collaborare con PUMA.”