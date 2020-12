France Football e le squadre dei dream Team: ben 8 rossoneri nelle tre formazioni leggendarie

Da pochi giorni France Football ha reso noto le leggendarie formazioni con i più grandi calciatori di tutti i tempi. Oltre alla prima squadra, in cui figurano Maldini e Cafu, il noto quotidiano francese ha schierato altre due formazioni incredibili con gli altri giocatori maggiormente votati. In queste squadre, in particolare, figurano tanti rossoneri: ben 8! Vediamo nello specifico quali sono:

FIRST DREAM TEAM: Maldini, Cafu, Ronaldo

SECOND DREAM TEAM: Baresi, Pirlo, Rijkaard, Ronaldinho

THIRD DREAM TEAM: Van Basten