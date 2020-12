France Football - Paolo Maldini è stato eletto come miglior terzino sinistro della storia del calcio

Paolo Maldini è stato inserito nel "Dream Team" storico di France Football. La redazione francese, infatti, formata da una giuria di 140 giornalisti, ha eletto la bandiera rossonera come miglior terzino sinistro di tutti i tempi. Ecco, di seguito, il tweet:

🇮🇹 Paolo Maldini is elected by our 140 journalists jury as best left back of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/GGzyuynhS9