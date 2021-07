Francesca Vitale saluta il Milan: "Rimarrai sempre una parte bellissima della mia vita"

Anche Francesca Vitale, difensore del Milan Femminile, saluterà il club rossonero. Ecco il suo messaggio di addio su Instagram: "Ho iniziato a giocare a calcio con i colori rossoneri, sono cresciuta e ho sempre sperato di poter indossare la maglia dell’AC Milan e della mia città trasformando la mia più grande passione nel mio lavoro. Ho indossato la maglia rossonera con orgoglio cercando di onorarla ad ogni partita, perché il Milan è questo. Due anni intensi, un bellissimo percorso che dal primo giorno ho sperato durasse il più a lungo possibile ma nella vita come nel calcio non sempre tutto va come vorremmo. Arriva però il momento in cui ti fermi e capisci che è tempo di iniziare un nuovo percorso. Ringrazio e porto con me tutti i tifosi rossoneri, ogni vostra parola di affetto e stima, ogni vostro coro, le esultanze e il boato allo stadio Brianteo che non potrò mai dimenticare. Ringrazio le compagne che mi hanno ascoltata, compresa e supportata nei momenti difficili. Ringrazio le persone che hanno condiviso con me questa esperienza, spronandomi e supportandomi sempre. Abbiamo gioito e pianto. Abbiamo fatto la storia del Milan con la prima qualificazione in Champions League e la prima partita sul prato di San Siro. Tremavano le gambe, il cuore in gola: un’emozione impossibile da descrivere ma che auguro a chiunque! Si chiude un capitolo nel quale ho cercato di dare tutta me stessa, quando non arrivavano le gambe ho provato a metterci il cuore. Ho lavorato per migliorarmi e ho trovato forze che non sapevo neanche di avere. Adesso è il momento di andare avanti, porterò con me i vostri insegnamenti, senza dimenticare nulla, utilizzando ogni esperienza vissuta per essere più forte in futuro. Ciao Milano, sarai sempre la mia città. Ciao Milan, rimarrai sempre una parte bellissima della mia vita".