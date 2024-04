Francesi rossoneri contro argentini giallorossi, la Gazzetta: "Rivincita Mondiale"

Il 18 dicembre 2022, in Qatar, andava in scena la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. Una partita pazzesca terminata sul risultato di 3-3 e poi decisa, in favore dei sudamericani, dal dischetto. Gioia per Dybala e Paredes, amarezza per Giroud e Theo. Così il quarto di finale di Europa League di cui si giocherà l'andata domani a San Siro alle ore 21, diventa una "Rivincita Mondiale", come scrive la Gazzetta dello Sport. Da una parte gli sconfitti rossoneri che vogliono scrivere une sito diverso, dall'altra i vincitori giallorossi che vogliono provare un nuovo sgambetto decisivo.

La rosea prosegue: "A San Siro fa caldo come in Qatar. Francesi e argentini non dimenticano". E per quanto può sembrare assurdo a quasi un anno e mezzo di distanza, ci sono prove recenti che ci fanno pensare che il ricordo di quella finale sarà ancora vivo: non più tardi di sabato, al termine del derby della Capitale, l'argentino Dyabla ha mostrato l'immagine della Coppa del Mondo su parastinchi a Guendouzi, calciatore francese della Lazio. Sui Theo Hernadez la rosea scrive: "Leader. La forza sta a sinistra, riferimento anche fuori". Su Olivier Giroud invece: "Sa come si fa. Giroud si è già girato contro la Roma".