Francia, Benzema rischia di saltare l'esordio: pronto Olivier Giroud

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Karim Benzema non ha ancora smaltito del tutto il suo problema e si è allenato a parte negli ultimi giorni: per il Pallone d'Oro l'esordio in Qatar contro l'Australia è a rischio. Al suo posto dunque si scalda l'attaccante rossonero Olivier Giroud che è in un grande stato di forma e potrebbe partire titolare.