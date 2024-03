Francia-Cile, Deschamps ne cambia nove rispetto alla Germania: Maignan, Theo e Giroud titolari

Dopo la brutta sconfitta contro la Germania di qualche giorno fa, la Francia di Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud tornerà in campo domani sera in amichevole contro il Cile a Marsiglia. E, secondo quanto riferisce L'Equipe, i tre giocatori rossoneri dovrebbero essere in campo tutti e tre dal primo minuto. Rispetto alla gara contro i tedeschi, il ct francese Didier Deschamps cambierà ben nove giocatori, confermando solo Tchouaméni in mezzo al campo e Mbappé in attacco.

Questo il probabile undici della Francia contro il Cile: Maignan; Clauss, Konaté, Saliba, T. Hernandez; Fofana/Guendouzi, Tchouaméni, Camavinga; Kolo Muani, Giroud, Mbappé.