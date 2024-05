Gazzetta - Milan, resta aperto il casting per la panchina: oltre a Conceiçao, in corsa anche Martinez, Van Bommel e soprattutto Fonseca

Sergio Conceiçao è in cima alla lista dei dirigenti del Milan per la panchina, ma visto che al momento non ci sono certezze sul suo arrivo a Milanello, in casa rossonera resta aperto il casting per il post-Stefano Pioli. Il portoghese incontrerà tra oggi e domani il nuovo presidente del Porto, Villas-Boas, per provare a liberarsi. Il club di via Aldo Rossi resta in attesa di novità e intanto però tiene vive anche altre piste alternative.

Nella lista del Diavolo restano altri nomi, come Martinez, Van Bommel e soprattutto Paulo Fonseca, da giorni prima alternativa a Conceiçao,il quale ha in mano due offerte (rinnovo con il Lille e proposta del Marsiglia), ma l'ex Roma, prima di scegliere, aspetta una chiamata dal Milan. Arriverà prima o poi questa telefonata? Molto dipenderà dall'incontro che avverrà nelle prossime ore tra Conceiçao e Villas-Boas.