Francia, Deschamps: "Ho piena fiducia in Maignan"

Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olanda e sulla scelta di Mike Maignan come nuovo numero uno della nazionale francese dopo l'addio di Lloris ha spiegato: "Mike si è sbarazzato dei suoi problemi fisici. Non ho il minimo dubbio, ho piena fiducia in lui. Per quello che ha dimostrato con noi e con i suoi club, ha tutto per essere a questo livello" riporta Le Figaro.