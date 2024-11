Francia, Digne: "Ci presenteremo in campo a San Siro pieni di spirito di rivincita"

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Delusa dal pareggio senza reti con Israele, la Francia dovrà provar a battere l'Italia con due gol di scarto, domenica a Milano, per conquistare il primo posto nel girone di Nations League. Un obiettivo possibile secondo il laziale Matteo Guendouzi e l'ex romanista Lucas Digne, che non hanno giocato la partita allo Stade de France ma hanno parlato oggi nel centro federale francese a Clairefontaine. "Ieri la squadra non ha fatto abbastanza con Israele - ha detto il primo -, avremmo dovuto e potuto fare molto meglio, specie nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo avuto due o tre grandi occasioni. La gara con l'Italia arriva al momento giusto e sono sicuro che faremo meglio che all'andata", persa 3-1 a Parigi. Guendouzi dovrebbe essere titolare dal ct, Didier Deschamps a Milano, così come Digne, che potrebbe festeggiare la sua 50/a presenza in nazionale. "Dobbiamo reagire in fretta allo 0-0 di ieri.

Ci presenteremo in campo pieni di spirito di rivincita. Quando perdi contro qualcuno non vuoi perdere due volte, questo è certo", ha affermato. "Loro sono un ottimo gruppo e hanno anche un ottimo allenatore che conoscevo alla Roma. Sta a noi prepararci al meglio", ha concluso il difensore dell'Aston Villa. (ANSA).