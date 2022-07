Francia Femminile, Renard dopo l'Italia: "Abbiamo fatto bene, ma non abbiamo vinto nulla"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La capitana della Francia Wendie Renard ha parlato ai microfoni dei media francesi dopo la larga vittoria contro l’Italia (5-1) all’esordio all’Europeo inglese: “Questo successo dà fiducia, non è mai facile entrare in una competizione in modo positivo, ma noi ci siamo riuscite segnando bei gol e trovando buone giocate. Nella ripresa però dovevamo essere in grado di continuare a giocare su certi ritmi e padroneggiare di più la partita, soprattutto dopo aver dominato il primo tempo. - continua Renard come si legge su L’Equipe - Ora dobbiamo pensare alla prossima partita perché sarà complicata. Ricordo ancora che nel 2007 ci dissero che avevamo un girone facile e invece dovemmo lottare con Islanda, Austria e Svizzera, per questo dobbiamo essere umili. Abbiamo fatto bene in una partita, ma non abbiamo vinto nulla”.