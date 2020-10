Francia, il nuovo lockdown non coinvolge lo sport professionistico: Lille-Milan si giocherà

Da domani in Francia partirà un nuovo lockdown necessario a causa dell'incredibile aumento dei contagi delle ultime settimane, culminate con più di 70mila casi nelle ultime 24 ore. Lo sport professionistico però, rispetto a quanto accaduto nella prima ondata, non si fermerà. I professionisti dello sport potranno continuare ad allenarsi e a competere, anche perché i viaggi professionali sono autorizzati per tutte le categorie. La Ligue 1 dunque è salva e le squadre francesi impegnate nelle competizioni europee, idem. A riportarlo è L'Equipe.